Gaziantep'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve meslek örgütlerinin katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamaya KESK, DİSK, Memur-Sen, Eğitim-Sen, Gaziantep Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği, Emek Partisi, Birtek-Sen, Birleşik Kamu-İş ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında sendika üyeleri ve katılımcılar, ellerinde bayraklarla sloganlar attı, müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Kaynak: ANKA