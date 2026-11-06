Gaziantep Havalimanı'nda uçak kaza kırımı senaryosuyla tatbikat başarıyla yapıldı

Gaziantep Havalimanı'nda uçak kaza kırımı senaryosuyla tatbikat başarıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık için yangın-kaza-kırım tatbikatı yapıldı. Uçak kaza kırımı senaryosunda ekipler koordineli müdahale etti; acil durum prosedürleri ve ekipman kullanımı test edildi.
Gaziantep Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yangın-kaza-kırım tatbikatı yapıldı.
Gaziantep Havalimanı'nda acil durumlara hazırlık ve müdahale çerçevesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ile protokol yapılan kurum ve kuruluşların katıldı. Tatbikat çerçevesinde senaryo gereği meydana gelen uçak kaza kırımına ekipler tarafından hızlı ve koordineli müdahalede bulunularak personelin acil durum prosedürlerine uyumu ve ekipmanların etkin kullanımı test edildi.
Yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.