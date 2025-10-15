Gastro Muğla: Coğrafi İşaretli Ürünlerle Gastronomi ve Eğitimde Öncü

Menteşe'de faaliyet gösteren Gastro Muğla, coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yemekleri, müze bölümü, organik ürün marketi ve eğitim programlarıyla dikkat çekiyor. Kurucusu Timur Kocabıçak, yeni organik üretim çiftliği ve butik otel projeleriyle gastronomi ve eğitimde öncü olmayı sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan Gastro Muğla, sadece yöresel yemekleriyle değil, eğitim ve organik üretim çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Kurucusu Timur Kocabıçak, Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli restoranı olarak hizmet veren Gastro Muğla'yı hem mutfak sanatları derneğine bağlı bir iktisadi işletme hem de eğitim merkezi olarak tanımlıyor.

Kocabıçak, "Dünya Şefler Birliği yönetim kurulu üyesiyim, aynı zamanda Muğla Gastro Mutfak Sanatları Derneği başkanıyım. Gastro Muğla, mutfak sanatları derneğine bağlı iktisadi bir işletmedir. Kamu yararına çalışan bir yer. Burada 35 kişiyiz. 35 kişiye hem eğitimler veriliyor hem sertifikaları takdim ediliyor ve sektöre kazandırıyoruz. Sektörde çoğu iş başı yapıyor, bazı kursiyerlerimiz kendi dükkanlarını açıyorlar. Burası aynı zamanda bir okul. Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli restoranı. Sadece coğrafi işaretli ürünler kullanarak ve organik tarlalardan ürün alarak yemeklerini yapan Türkiye'de tek yer. Bir domates için 80-90 km mesafe kat ediyoruz. Burası böyle bir restoran; burada her şey organik olmak zorunda. Burada hanımefendiler ve dezavantajlı çocuklarımız yemek yapmayı öğreniyorlar. Sürekli eğitimdeler. Türkiye'de en fazla proje üreten dernek konumundayız. Milli Eğitim ile koordineli çalışıyoruz. 30'ar kişilik gruplar halinde çocuklarımız öğretmenleriyle geliyorlar ve geleneksel Türk mutfağını öğreniyorlar" dedi.

Gelecek projelerinden de bahseden Kocabıçak, "Gastro Muğla'ya ait yakın zamanda kebap ve çorba dükkanımız faaliyete geçecek. Aynı zamanda bir butik otelimiz Menteşe'de hizmete açılacak. Yarın ya da yarından sonra keçilerimiz geliyor. 4 dönüm arazi üzerinde Gastro Muğla Organik Üretim Çiftliği'ni kuruyoruz. Domatesimizi, biberimizi, patlıcanımızı, her şeyi orada üreteceğiz. Çiftlikte eğitim de vereceğiz. Yakın zamanda diyabet hastaları için bir mutfak kuracağız" açıklamasında bulundu. - MUĞLA