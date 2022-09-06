Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret Yerel Haberler Bozüyük'te göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bozüyük'te göreve yeni başlayan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Yerel Haberler

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