Gardiyanın Efsane Kitabı Tiyatro Sahnesinde

Kayseri'nin Develi ilçesinde gardiyan olarak görev yapan ve işinden arta kalan zamanlarda ilçedeki efsaneleri anlattığı kitapları kaleme alan Yaşar Adanur, kitabını tiyatro sahnesine dökmek için hazırlık yapıyor.

26 yıldır Develi B tipi cezaevinde infaz koruma olarak görev yapan 48 yaşındaki Yaşar Adanur, boş kalan zamanlarında yazdığı kitapları sahneye taşıma kararı aldı. Yüreğinden Öpülmüş Kadınlar, Ağ Gelin ve Kefen Gelin gibi eserlerin yazarı olan gardiyan Adanur; mesai arkadaşları ile aldığı kararla Kayseri efsanesi olan Ağ Gelin kitabının tiyatro oyununu hazırladıklarını belirtti. Adanur; "Kefen gelinlik kitabımla beraber 5. kitabımı çıkarmış bulunmaktayım. En kısa zamanda da Allah izin verirse mesai arkadaşlarım ve çocuklarımızla beraber Gardiyan ve Ağ Gelin oyununu sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.

Kitabını tiyatro oyununa dökeceklerini dile getiren Adanur, "Sosyal medya üzerinden sayfalarım olduğu için oradan bana yorumlar geliyor. Kadınların yaşadığı hikayeler falan yorum olarak gelmeye başladı. Oradan esinlenerek Yüreğinden Öpülmüş Kadınlar, ardından Ağ Gelin ve en son olarak da Kefen Gelin kitabını yazdım. Ağ Gelin buranın efsanesi olduğu için filmini yapmayı düşünüyorduk ama filmini yapamıyorsak en azından tiyatrosunu gösterime sunalım dedik. Arkadaşlarımızla böyle bir düşüncemiz oldu. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı olalım dediler. Şuanda oyunu hazırlıyoruz . İnşallah en kısa zamanda Develi Kültür Merkezinde oyunumuzu sergileyeceğiz. Develi Kaymakamımız Yusuf Turan'a, Develi Cumhuriyet Başsavcımız İlteriş Altıntaş'a, Cezaevi savcımız Ahmet Erhoş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ