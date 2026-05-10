Şampiyonluk kutlamalarında evlilik teklifi sürprizi

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında çok özel bir an yaşandı. Kutlama için Cumhuriyet Meydanı'na gelen Bilal Kesici, kız arkadaşı Aleyna Kesici'ye onlarca taraftarın arasında evlenme teklifi etti. Taraftarlar teklifin ardından 'evet' sloganları atarken, Aleyna Kesici'den gelen 'evet' cevabı büyük bir coşkuyla karşılandı. Cevabın ardından sarılan çift mutluluklarını şampiyonluk kutlamalarına gelen onlarca taraftarla paylaştı.

Teklifin ardından taraftarlar çifte mutluluklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı