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Jandarmanın fotokapanlarıyla 1 yılda bin 847 şüpheli yakalandı

Jandarmanın fotokapanlarıyla 1 yılda bin 847 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın fotokapan sistemleriyle yürüttüğü çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapan sistemleri sayesinde il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapan sistemleri sayesinde il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, fotokapanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin bin 175'inin göçmen kaçakçılığı, 25'inin mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92'sinin uyuşturucu imal ve ticareti, 323'ünün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'sinin hırsızlık, 190'ının ise diğer suçlardan arandığı belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarına yönelik suçlara kadar geniş bir alanda teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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