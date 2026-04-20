Fiziksel engelli bireyler Aspendos Antik Tiyatrosu'nu VR gözlükleri ile sanal ortamda gezdi

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nda 'Engelsiz Aspendos' projesi ile fiziksel engelli bireyler, VR gözlükleri sayesinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezdi. Katılımcılar, bu deneyimin son derece etkileyici olduğunu belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz bir deneyim sundu. Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelli vatandaşlar Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanı buldu.

Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade ettiler. Katılımcılar, sanal tur sırasında "sanki gerçekten oradaymış gibi" hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti