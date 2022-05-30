Fırtınaya rağmen fuar kuruldu - Haberler

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Fırtınaya rağmen fuar kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fırtınaya rağmen fuar kuruldu

Afyonkarahisar'da bu yıl 4. kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın kuruluş aşamasında zorlu hava şartları statları yerle bir ederken, yağmur ve fırtına eşliğinde görevliler fuarı kurmayı başardı.

Afyonkarahisar'da bu yıl 4. kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın kuruluş aşamasında zorlu hava şartları statları yerle bir ederken, yağmur ve fırtına eşliğinde görevliler fuarı kurmayı başardı.

Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri ile gerçekleştirilen fuarın açılış töreni önceki görevliler ve organizatörler yoğun bir çaba sarf etti. Fuarın tamda açılacağı ana saatler kala kentte yoğun yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınadan etkilenen fuardaki stantlar neredeyse yerle bir solurken, zorlu hava şartlarına rağmen fuar kuruldu. Zorlu hava şartları altına kurulan fuarda yüzlerce yayın eve stantlarda yerini alırken, binlerce kitapta kitap severlerle buluştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Fırtına Kitap Fuar Yerel Haberler

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