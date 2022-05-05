Vatandaşlara Fırat Nehri'nde ücretsiz tekne turu - Haberler

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Vatandaşlara Fırat Nehri'nde ücretsiz tekne turu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vatandaşlara Fırat Nehri'nde ücretsiz tekne turu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde düzenlenen ücretsiz tekne turu vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Vatandaşlara Fırat Nehri'nde ücretsiz tekne turu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerinde düzenlenen ücretsiz tekne turu vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde belediye tarafından ücretsiz düzenlenen turu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Tekneye binenler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçeleri arasındaki bölgede Fırat Nehrinin oluşturduğu doğal güzellikle görme imkanına kavuştu.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen tekne turlarına yaklaşık bin kişi katıldı. Fırat'ın eşsiz güzelliğini görme şansını elde edenler memnuniyetlerini ifade ederek Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'a teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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