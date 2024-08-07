Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Gürtük, cemiyet ve çalışmaları hakkında Vali Hatipoğlu'na bilgi verdi. Vali Hatipoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ