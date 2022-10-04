Finlandiya'daki son Lenin heykeli bulunduğu meydandan kaldırıldı

Finlandiya'nın Kotka kentindeki Pohjoispuistokatu Meydanı'nda halka sergilenen Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Vladimir Ilyic Lenin'e ait son heykel kaldırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Vladimir Ilyic Lenin'e ait olan son heykel kaldırıldı. Geçtiğimiz haziran ayında Kotka Kent Konseyi'nde yapılan oylamada, Pohjoispuistokatu Meydanı'nda bulunan heykelin kaldırılması yönünde karar çıkmıştı. Heykelin, Kotka Şehri Sanat Koleksiyonu'nun bir parçası olduğu ve bir sergide kullanılması yönündeki kararı Kymenlaakso Müzesi'nin karar vereceği ifade edildi. Kymenlaakso Müzesi Müdürü Kirsi Niku yaptığı açıklamada, müzenin görüşünün heykelin orijinal yerinde kalması olduğunu belirterek, "Bu nesil görmese bile, gelecek nesiller kesinlikle onunla ilgilenecek. Bu, kendi zamanında bir tarih" dedi.

Estonyalı heykeltraş Matti Varik tarafından yapılan heykel, Kotka'nın ikiz şehri Tallinn tarafından 1979'da kente hediye edilmişti. - HELSİNKİ