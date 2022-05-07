Final yarışmasına katılmaya hak kazandılar

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük bir başarıya imza atarak 14. Uluslararası MEB Robot yarışmasında finallere katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Gökmen Yüce, yaptığı açıklamada "14. Uluslararası MEB Robot yarışmasında sanal ön eleme yarışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte okulumuz Çizgi İzleyen (Hızlı Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo ve Labirent Ustası kategorilerinde toplam 10 robot ile 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Açıklanan listelerde okulumuz Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer alması bizlerde çok büyük bir sevinç ve gurur vesilesi oldu. Toplam 4013 robotun katılım sağladığı ön eleme turunda yaklaşık 800 robot final biletini aldı. Çizgi İzleyen (Hızlı Seviye) 3 robot, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone) 1 robot, Mini Sumo 3 robot ve Labirent Ustasında 3 robot ile mücadele edecek olan okulumuz finallere 7 kız ve 5 erkek öğrenci olmak üzere toplam 17 kişilik kafile ile katılım sağlayacaktır. Final yarışmalarından da iyi bir sonuçla döneceğimize yürekten inanıyor, final yarışmalarına katılacak öğretmen ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum." dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel