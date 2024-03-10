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İsrail saldırısında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasındaki İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabalarıyla getirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombardımanı devam ederken Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabalarıyla getirildi.

YAKINLARININ CENAZELERİNİ HARABE YOLLARDAN TAŞIYORLAR

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı şiddetli saldırılar 156 gündür sürüyor. Gazze Şeridi'nde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. İsrail saldırıları nedeniyle can kayıpları 31 bini geride bırakırken Filistinliler, yakınlarının cenazelerini harabeye dönen yollarda eşek arabalarıyla taşıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabalarıyla getirildi. İsrail güçleri, Han Yunus'a bağlı Qarara kasabasında çok sayıda eve hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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