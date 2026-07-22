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Fetö'den İhraç Edilen Emniyet Müdürü Parke Taşı Hırsızlığı Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

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Muğla'da yol yapımında kullanılmak üzere bırakılan kilit parke taşlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ'den ihraç eski ilçe emniyet müdürü U.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da parke taşı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan FETÖ'den ihraç eski ilçe emniyet müdürü U.Ç, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yol yapımında kullanılmak üzere bırakılan iki palet kilit parke taşının çalınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve daha önce Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunduğu öğrenilen U.Ç. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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