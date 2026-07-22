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Fethiye Gökçeovacık'taki Orman Yangınına, 5 Helikopter, 3 Yangın Söndürme Uçağı Müdahale Ediyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozerle müdahale ediyor. Toplam 130 personel görev alıyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarında toplam 130 personel görev alıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Gökçeovacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, ilgili ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürülüyor.

Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına almak amacıyla bölgeye geniş kapsamlı ekip ve araç sevkiyatı yapıldı.

Yangına ilk etapta 5 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarında toplam 130 personel görev alıyor.

Ekipler, yangının çevre alanlara sıçramasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan koordineli şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise ilgili ekipler tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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