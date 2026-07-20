Haberler

Göcek'te Yanan Tekne Battı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. 5 yolcu ve 3 mürettebat tahliye edildi. Yangın söndürüldükten sonra tekne battı.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda bir teknede yangın çıktı. Üzerinde bulunanların tahliye edildiği tekne bir süre sonra battı.

Edinilen bilgiye göre, Hamam Koyu'nda "Princess Alize" isimli charter teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye ederek, yangına müdahale etti. 2 saatlik müdahale sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Kaynak: ANKA
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi