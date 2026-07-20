Göcek'te Yanan Tekne Battı

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda bir teknede yangın çıktı. Üzerinde bulunanların tahliye edildiği tekne bir süre sonra battı.

Edinilen bilgiye göre, Hamam Koyu'nda "Princess Alize" isimli charter teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye ederek, yangına müdahale etti. 2 saatlik müdahale sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Kaynak: ANKA