Yüksekova'da bir annenin ömre bedel fedakarlığı: 38 yıldır 4 engelli evladına gözü gibi bakıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 38 yıldır doğuştan engelli 4 çocuğuna büyük bir özveriyle bakan Naciye Erekli, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını titizlikle karşılıyor. Erekli, bu süreçte gösterdiği fedakarlıkla 'Yılın Annesi' seçildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Naciye Erekli, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 4 çocuğuna 38 yıldır büyük bir özveriyle bakarak örnek bir fedakarlık sergiliyor.

Orman Mahallesi'nde ikamet eden 7 çocuk annesi Erekli, çocukları Hasan, Şiyar, Feyruz ve Fatma'nın tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Çocuklarının yemesinden içmesine, giyiminden kişisel bakımına kadar her detayla titizlikle ilgilenen fedakar anne, hayatını tamamen çocuklarına adamış durumda. Sergilediği bu örnek tutum nedeniyle Erekli, 2017 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Yılın Annesi" seçilerek onurlandırılmıştı.

"Onlar benim canım, ciğerim"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocuklarını bir an bile yalnız bırakmadığını ifade eden Naciye Erekli, "4 çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım, ciğerim. Devletimizden Allah razı olsun, çocuklarımın ihtiyaçlarını her şekilde karşılıyorlar. Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken, ben 4 engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler. Onları bir dakika bile yalnız bırakamadığım için yıllardır ne bir taziyeye ne de bir misafirliğe gidebildim" dedi.

"Eşimin hakkı ödenmez"

Eşinin gösterdiği sabır ve sevgi karşısında duyduğu minneti dile getiren baba Mikail Erekli ise çocuklarının dünyadan habersiz yaşadıklarını belirterek, "Eşim 38 senedir hiç bıkmadan, gece gündüz demeden çocuklarına annelik yapıyor. Onun hakkını ödeyemem. Bu çocuklar hayal dünyasında yaşıyorlar, ne büyürler ne de konuşurlar. Biz nefes aldığımız sürece onlara gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
