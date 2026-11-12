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Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi köy muhtarlarının taleplerini dinledi

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Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği meclisi köy muhtarlarının taleplerini dinledi
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Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda köylerdeki çalışmalar, ihtiyaçlar ve gelecek hizmetler ele alındı; köy muhtarlarının talep ve önerileri dinlendi.

Çanakkale'nin köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler için toplanıldı.

Ezine Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında Ezine Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Birlik Müdürü Gülay Özcan, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Ünsal ve Ayça Kahrıman ile köy muhtarları katıldı. Toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler ele alındı. Köy muhtarlarının talep ve önerileri dinlenerek yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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