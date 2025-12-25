Haberler

Regaip Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul Eyüpsultan'da Regaip Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Cami önünde lokum ve şeker dağıtıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da Regaip Kandili akşamında vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camiye gelen bazı vatandaşlar, lokum ve şeker dağıttı.

İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Bazı vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua ederken bazı vatandaşlar ise akşam namazı sonrası lokum ve şeker dağıttı.

Cami önünde lokum dağıtan Sevgi Kutlu, "Ara ara buraya geliyorum. İkramda da bulunuyoruz. Allah kabul etsin ve tüm günahlarımızı affetsin. Eyüp Sultan'ı ziyarete geliyorum. Bütün Müslüman aleminin kandilini kutluyorum" dedi.

Lokum dağıtan İzzet Kaya adlı vatandaş da, "Bugün Regaip Kandili. Eyüpsultan Camii'ne geldik. Bu sene ilk defa geldim. Yurt dışından geliyorum. Dualarımızı edeceğiz. İbadetlerimizi yapacağız. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Müslümanların kandili mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

