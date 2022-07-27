Evi yanan aileye kadınlar sahip çıktı

Düzce'de iki katlı evi yanan aileye AK Parti Cumayeri Kadın Kolları sahip çıktı. Kadın Kolları Başkanı Merve Bıçakçı ve yönetim kurulu üyeleri yangın sonrası ziyaret ettikleri aileye hem "geçmiş olsun" dedi hem de ailenin barınma ihtiyacını ve acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen Köyü'nde Keleş ailesine ait iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yangının ardından Keleş ailesini ziyaret eden AK Parti Cumayeri Kadın Kolları Başkanı Merve Bıçakcı ve yönetim kurulu üyeleri hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ailenin acil ihtiyaçlarını belirledi. Ardından harekete geçen kadınlar, Keleş ailesinin geçici barınmasını sağlamak üzere ev buldu. Fındık sezonunun yaklaşması nedeniyle köyden ayrılmak istemeyen aile için köyde geçici olarak barınabilecekleri ev bulan kadınlar, ayrıca ailenin acil olarak ihtiyacı olan malzemelerin temini içinde seferber oldu.

Keleş ailesi ise yardımlarına koşan Bıçakçı ve yönetim Kurulu'na zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.

(Selçuk Akyol - İHA)