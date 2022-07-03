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Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Yerel
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Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor

AVCILAR'da oturan Recep Gökçe (58), 1 yıldan bu yana baktığı papağanını omuz ve yakasında taşıyarak gezdiriyor.

AVCILAR'da oturan Recep Gökçe (58), 1 yıldan bu yana baktığı papağanını omuz ve yakasında taşıyarak gezdiriyor.

Gümüşpala Mahallesi'nde oturan ve bir şirkette çalışan Gökçe, 'Nini' ismini verdiği papağanı ile dışarı çıktığında herkesin kendisine şaşkınlıkla baktığını söyledi. Recep Gökçe, "Pakistan" cinsi papağanını çok sevdiğini belirtirken, şöyle dedi: "Evde sıkılıyor. O nedenle sık gezdiriyorum. Şimdi de elmasını, yumurtasını, ceviz içi ve fıstığını aldık, eve gidiyoruz. Bunları yiyecek. Aşağı- yukarı bir senedir bende. Arkadaşım Üsküdar'daki bir villada yakalamış. Uçamıyor. Konuşuyordu, şimdi konuşmuyor. Bakımı zor değil. Mamalarını koydun mu, yiyip- içiyor. Çok uzun yaşadıkları için bunu tercih ettim."


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Yerel

Recep Gökçe Gümüşpala Gökçe Yerel Haberler

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