Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü - Haberler

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Eurovision birincisi Ukraynalı Kalush Orchestra ülkelerine geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.

Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 82'inci gününde devam ederken, İtalya'da 41 ülkenin katıldığı Eurovision 2022'de birinci olan Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra Ukrayna'ya döndü. Sınırda kahramanlar gibi karşılanan sanatçılar, yarışmada birinciliği kazandıkları şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Kalush Orchestra, Stefania şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision'da birincilik elde etmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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