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Esrarengiz insan iskeleti yol kenarında gözüküyor

Yerel Haberler

Esrarengiz insan iskeleti yol kenarında gözüküyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yol kenarında yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri dikkat çekiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yol kenarında yol kenarında toprağa gömülü insan kemikleri dikkat çekiyor.

Oltu Dümbüllü deresine giden yolun yan yamacında görülen insan cesedi bir tarihin habercisi olabilir. Balçık içinde olan insan iskeletinin çok eski yıllara ait olabileceği düşünülüyor. İskeletin incelenip, hangi yüz yıla ait olduğu belirlenmesi isteniyor.

Oltulu vatandaşlar bu iskeleti arkeologların incelemesini istiyorlar. Vatandaşlar bölgede belki de bir medeniyetin kalıntılarının ortaya çıkabileceğini belirtiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Yerel Haberler

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