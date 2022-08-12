Eskişehir yerel haberi: Prof. Dr. Ruşen Keleş, Eskişehir'de Balmumu Heykeller Müzesi'ni Gezdi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

Kentleşme, yerel yönetimler, çevre, afet yönetimi, göç ve şehircilik üzerine çeşitli dillerde yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etmek üzere Eskişehir'e geldi.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni Başkan Büyükerşen ile birlikte gezen Keleş, müzedeki eserleri beğendiğini belirtti. Eskişehir'e ve müzeye hayran kaldığını belirten Ruşen Keleş, "Yılmaz Hoca'nın şehirlik alanındaki başarılı çalışmaları, kültür ve sanat alanında da seçkin örneklere sahip. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi çok güzel ve çok özel bir müze. Herkes mutlaka görmelidir" dedi. Başkan Büyükerşen nazik ziyaret nedeniyle Ruşen Keleş'e teşekkür ederken, ziyaret sonunda Büyükerşen ve Keleş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.