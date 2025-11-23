Haberler

Eskişehir Valisi'nden Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin önemine vurgu yaptı ve onlara sağlık, mutluluk diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla eğitim camiasının gününü kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir mesaj yayınladı. Vali Aksoy'un sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hep birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası görevdir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bilgiyle, erdemle, milli ve manevi değerlerimizle donatan, onlara çağın gerektirdiği becerileri kazandıran sizlersiniz. Bir toplumun ilerlemesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, ancak iyi yetişmiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Bu nesiller de sizlerin eseridir. Devletimizin ve milletimizin en büyük hedefi olan Türkiye Yüzyılı vizyonu, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu kutlu yolda, Valilik olarak her zaman siz değerli eğitim neferlerimizin yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Eskişehir'imizde bu kutsal görevi büyük bir fedakarlık ve özveriyle yerine getirdiğinizin bilincindeyiz. Şehrimizin eğitim alanındaki başarıları, sizlerin gayreti ve emeği sayesinde her geçen gün daha da ileri gitmektedir. En zorlu şartlarda dahi ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de ilim ve irfanı yaymak için gösterdiğiniz çaba her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevlerini aşkla sürdüren siz değerli öğretmenlerimize ve bu kutlu mesleğe yıllarını adadıktan sonra emekli olmuş kıymetli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

