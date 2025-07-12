Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenli olarak yapılan Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla görüşerek talepleri değerlendirdi ve sorunların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla tek tek görüşerek gelen talepleri değerlendirdi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü Toplantıları' sürüyor. Bu çerçevede, Vali Aksoy, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile tek tek görüşeren Vali Aksoy; kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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