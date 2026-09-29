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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendiren Yılmaz, çözüm için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine talimat verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlediği Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri titizlikle değerlendirdi. Vali Yılmaz, gereken konuların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine talimatlar verdi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede karşılanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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