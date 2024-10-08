Eskişehir Valisi Afet Risk Azaltma Toplantısında
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katıldı. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yapılan toplantıda 81 il için İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplandı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında yapılan İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katılım gösterdi.
'13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde 81 İl İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Videokonferans Toplantısı yapıldı. Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR