Eskişehir Valiliği Açık Kapı Birimi faaliyetlerinde yüksek sonuçlanma oranı

Güncelleme:
Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerinde talepleri sonuçlandırma oranının yüzde 96'ya ulaştığını açıkladı. 2025 yılı içinde 2 bin 205 vatandaş başvuruda bulundu.

Eskişehir Valiliği, Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerinde, talepleri sonuçlandırma oranı yüzde 96'ya ulaştı.

Açık Kapı Sistemine 2025 yılında toplam 2 bin 205 vatandaş başvuru sağladı. Vali Hüseyin Aksoy ile 66 vatandaş yüz yüze iletişim kurdu. Sisteme yazılı başvuru sayısı 1 bin 595 olurken, bunların 1 bin 534'ü sonuçlandırıldı. Ayrıca 61 başvuru ile ilgili kurumlardan cevap bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
