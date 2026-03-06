Haberler

ESOGÜ Hastanesi'nde hastane personeli ve hasta yakınları iftarda bir araya geldi

ESOGÜ Hastanesi'nde hastane personeli ve hasta yakınları iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bu yıl 11'incisini düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde personel ve hasta yakınlarını bir araya getirdi. Başhekim Gürsoy, katılanlara teşekkür etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli ve hasta yakınları, Hastane Başhekimliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Hastane yemekhanesinde düzenlenen yemek; ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Yıldız, Doç. Dr. Gürkan Bozan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özkara ve Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı'nın da katılımlarıyla gerçekleşti.

Hastane çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için düzenlenen organizasyon, katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ise yaptıkları açıklamada; iftara katılan hastane personeline ve hasta yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederken, hastanede tedavi gören hastalara acil şifalar dilediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Alarmları kurun! Heyecan dolu kura çekimi 11 Mart'ta

Alarmları kurun! Büyük heyecanın günü ve saati belli oldu
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle