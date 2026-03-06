ESOGÜ Hastanesi'nde hastane personeli ve hasta yakınları iftarda bir araya geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli ve hasta yakınları, Hastane Başhekimliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Hastane yemekhanesinde düzenlenen yemek; ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Yıldız, Doç. Dr. Gürkan Bozan, Dr. Öğr. Üyesi Emre Özkara ve Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı'nın da katılımlarıyla gerçekleşti.

Hastane çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için düzenlenen organizasyon, katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ise yaptıkları açıklamada; iftara katılan hastane personeline ve hasta yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederken, hastanede tedavi gören hastalara acil şifalar dilediler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı