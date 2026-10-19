Eskişehir Odunpazarı'nda 3 dönemlik muhtar Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 69 yaşındaki Erol Erdal Gürdoğan, Muhtarlar Günü'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, bu sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen ilk yardım ekiplerinin yarım saatten fazla süren müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gürdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve damar açma operasyonu geçirdikten sonra taburcu edildiği öğrenilen 69 yaşındaki muhtarın, tam da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde vefat etmesi mahallede büyük üzüntü yaşattı. 3 dönemdir mahallede muhtarlık yapan ve çevresinde yardımseverliğiyle tanınan Gürdoğan'ın evinde yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı.

"Her zaman garibanın yanındaydı"

Muhtar azası Tevfik Uysal, vefat haberinin ardından üzüntüsünü dile getirerek, "Muhtarımız Erdal abi gerçekten mahallesi için çok çalışıyordu, her zaman garibanın yanındaydı. Sevilen, saygı gösterdiğimiz bir insandı. Geçen hafta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı, iki damarının açıldığını söylediler. Taburcu olduktan sonra bugün sabahleyin tekrar rahatsızlandı. Ekipler evde müdahale etti ama hastaneye kaldırıldığında kaybettik. Bugün de Muhtarlar Günü. Gerçekten tam bir muhtardı, Allah'tan gelen bir şey" dedi.

"Çocukluğunu bildiğimiz güzel bir kardeşimizdi"

Muhtarın çocukluk arkadaşı ve mahalle sakini Turgut Ilgın ise duyduğu derin üzüntüyü belirterek, "Takdir-i ilahi. Geldiler, müdahale ettiler, sonra hastaneye kaldırdılar. Çocukluğunu bildiğimiz, sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Mahalle için her gün burada konuşurduk; nerede bir eksik, bir patlak varsa ilgilenir, yardımlaşmayı çok severdi. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı