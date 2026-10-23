Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü D Tipi kurs hazırlıklarını inceledi

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılması planlanan D Tipi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak olan kurs alanını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Muharrem Gül, Okul Müdürü Hasan Kaymakçı'dan hazırlık süreci ve kursun fiziki şartları hakkında bilgi aldı. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı