Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü D Tipi kurs hazırlıklarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü D Tipi kurs hazırlıklarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak D Tipi 4-6 Yaş Kur'an Kursu hazırlıklarını yerinde inceledi. Heyet, Okul Müdürü Hasan Kaymakçı'dan hazırlık süreci ve fiziki şartlar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılması planlanan D Tipi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak olan kurs alanını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Muharrem Gül, Okul Müdürü Hasan Kaymakçı'dan hazırlık süreci ve kursun fiziki şartları hakkında bilgi aldı. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı

Yasak aşkta beklenmedik son! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı
Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı

Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede