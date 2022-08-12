Eskişehir haberi... Odunpazarı Belediyesi'nden Aşure İkramı Eskişehir haberi... Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Odunpazarı’nın çeşitli bölgelerinde aşure dağıtıyor. Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Odunpazarı'nın çeşitli bölgelerinde aşure dağıtıyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Muharrem Ayı nedeniyle aşure pişirdi. Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, ekipler tarafından 71 Evler Terzi Evleri Cami, 75. Yıl KOBİ Cami, Organize Sanayi Cami ve Erenköy Fatih Cami'nde vatandaşlara ikram edildi. Aşurelerin dağıtıldığı noktalara gelen vatandaşlar, aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımında, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin 16.08.2022 Salı günü Aşevi'nde ve Erdal İnönü Halk Merkezi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşure dağıtımı yapılacağını duyurdu. ANKA / Yerel Muharrem Ayı Odunpazarı Cami Yerel Haberler

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