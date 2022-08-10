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Eskişehir haber: Ebb'nin Sinema Geceleri Sarıcakaya ve Mihalgazi'de Devam Etti

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Eskişehir haber: Ebb'nin Sinema Geceleri Sarıcakaya ve Mihalgazi'de Devam Etti

Eskişehir yerel haberi | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), “Açık Hava Sinema Geceleri” Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde devam etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB), "Açık Hava Sinema Geceleri" Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde devam etti.

EBB'nin gelenekselleştirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleri sürüyor. "Aykut Enişte 2" adlı filmin ilçe meydanlarında yurttaşla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi; Günyüzü, Mihalıççık, Alpu, İnönü, Seyitgazi, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye'den sonra Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde de yapıldı. EBB görevlileri tarafından izleyicilere gazoz ve mısır ikram edildi.

"Açık Hava Sineması" etkinliği için EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden yurttaşlar, "İlçelerde böyle güzel etkinliklerin olması çok önemli. İlçelerimizde sinema salonları olmadığı için ailece, sevdiklerimizle birlikte film izleme imkanı bulamıyorduk. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e bu güzel düşüncesi için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm emeği geçenleri kutlarız" diye konuştu.

Etkinlik, yarın Han ilçesinde yapılacak son gösterimle tamamlanacak.

ANKA / Yerel

Sarıcakaya Mihalgazi Eskişehir Sinema Yerel Haberler

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