Eskişehir'deki Gastro Fest ve Mıhlama Festivali'nde Gıda Denetimleri Yapıldı

Eskişehir'deki Gastro Fest ve Mıhlama Festivali'nde Gıda Denetimleri Yapıldı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gastro Fest ve Mıhlama Festivali'nde gıda güvenliği denetimlerini gerçekleştirdi. Etkinliklerde gıdaların hazırlanma ve satış koşulları titizlikle incelendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, 'Gastro Fest' ve 'Mıhlama Festivali' etkinliklerinde gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla yürütülen gıda denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede, Eskişehir Kentpark'ta düzenlenen 'Gastro Fest' ile Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Mıhlama Festivali' etkinliklerinde gıda kontrol görevlileri tarafından gerekli kontroller yapıldı. Söz konusu etkinliklerde satışa sunulan gıdaların hazırlanma, muhafaza ve satış şartları titizlikle denetlendi. Etkinlik alanlarında tüketici sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir hususa mahal verilmemesi amacıyla gerekli incelemeler yapılarak katılımcıların güvenli gıdaya erişimi sağlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
