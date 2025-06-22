Eskişehir'de Veliler, AYT Sınavını Beklerken Kamp Yaptı

Eskişehir'de Veliler, AYT Sınavını Beklerken Kamp Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren öğrencilerini bekleyen veliler, kamp sandalyeleri ile okul önlerinde çay içip dua etti.

Eskişehir'de veliler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren evlatlarını dışarıda kamp sandalyelerini kurup çay içerek ve dua ederek beklediler.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bu sabah saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava girecek adaylar geç kalmamak için erkenden okul bahçelerinde toplanırken, bazı öğrenciler ise son anlarda okullara girebildi. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, onları kapıda bekleyen aileleri de heyecanla çocuklarını bekledi. Okul önlerinde bekleyen bazı aileler çocukları için dua ederken, bazı aileler evlatlarını yanlarında getirdikleri katlanabilir masa ve sandalyeler eşliğinde kamp yaparak beklediği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.