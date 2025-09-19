Haberler

Eskişehir'de Üniversiteler İçin Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir'de Üniversiteler İçin Güvenlik Koordinasyon Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde üniversitelerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, üniversite çevresinde alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

Eskişehir'de 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde üniversitelerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilgili kurum yöneticileri katılım gösterdi. Üniversite çevresinde alınacak tedbirler, barınma alanlarındaki güvenliği ve muhtemel risklere karşı yapılacak çalışmalar üzerine değerlendirme yapıldı. Gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin huzurlu bir akademik yıl geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri kurumlarımızla iş birliği içinde alacağız. İlimizde 3 üniversite bulunuyor ve bu kurumlarımıza bağlı yükseköğretim birimlerinde, yurtlarda ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanması önceliğimizdir. Amacımız, yeni akademik yılın öğrencilerimiz açısından güvenli, üniversitelerimiz açısından ise başarılı bir şekilde geçmesidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu Bassam'ı Suriye'de öldürdü

DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü! Operasyon bu kez ABD'den değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.