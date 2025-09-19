Eskişehir'de Üniversiteler İçin Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir'de 2025-2026 Akademik Yılı öncesinde üniversitelerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordinasyon toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilgili kurum yöneticileri katılım gösterdi. Üniversite çevresinde alınacak tedbirler, barınma alanlarındaki güvenliği ve muhtemel risklere karşı yapılacak çalışmalar üzerine değerlendirme yapıldı. Gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmesinin önemine dikkat çeken Vali Aksoy, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin huzurlu bir akademik yıl geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri kurumlarımızla iş birliği içinde alacağız. İlimizde 3 üniversite bulunuyor ve bu kurumlarımıza bağlı yükseköğretim birimlerinde, yurtlarda ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanması önceliğimizdir. Amacımız, yeni akademik yılın öğrencilerimiz açısından güvenli, üniversitelerimiz açısından ise başarılı bir şekilde geçmesidir" dedi. - ESKİŞEHİR