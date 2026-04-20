Eskişehir'de 45 personelin katılımıyla UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

Eskişehir'de düzenlenen "UMKE İl Tatbikatı" kapsamında, 45 sağlık personeli afet senaryolarına yönelik kapsamlı bir eğitimden geçti.

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde Eskişehir Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 15-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz ve trafik kazaları senaryoları üzerinde duruldu. Katılımcı personellere; triyaj, hasta taşıma teknikleri ve sistem travmaları gibi hayati konularda uygulamalı eğitimler verildi. Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat, saha uygulamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

