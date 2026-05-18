Yolda kalan kamyonetin imdadına polis ve sürücüler yetişti

Eskişehir'de, sıkışık trafikte bozulan kamyoneti polis ve diğer sürücüler iterek çalıştırdı.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi İsmail Gaspıralı Üst Geçidi'nde yolda kalan bir kamyonet için vatandaşlar ve diğer sürücüler seferber oldu. Sıkışık trafiğin daha da sıkışmaması için vatandaşlar çalışmayan kamyoneti iterek ilerletti. Vatandaşlara o esnada görevi başında olan bir polis memuru da yardım etti. İtilen kamyonet Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi'nde çalıştırılarak yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı