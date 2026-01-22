Trafikten kaçmak için kaldırımı yol yaptı

Eskişehir'de trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen bir sürücü, aracını kaldırıma sürerek hem yayaların canını tehlikeye attı hem de kuralları hiçe saydı.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Şehirler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oluşan trafik sıkışıklığında beklemek istemeyen bir otomobil sürücüsü, aracını kaldırıma sürdü. Kaldırım üzerinde bir süre ilerleyen sürücü, yaya yolunu kullanarak trafik yoğunluğunun olduğu bölgeyi geçti. Araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ederek yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR