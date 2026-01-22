Haberler

Trafikten kaçmak için kaldırımı yol yaptı

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi'nde bir sürücü, trafik sıkışıklığından kaçmak için aracını kaldırıma sürerek yayaların güvenliğini tehlikeye soktu.

Eskişehir'de trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen bir sürücü, aracını kaldırıma sürerek hem yayaların canını tehlikeye attı hem de kuralları hiçe saydı.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Şehirler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oluşan trafik sıkışıklığında beklemek istemeyen bir otomobil sürücüsü, aracını kaldırıma sürdü. Kaldırım üzerinde bir süre ilerleyen sürücü, yaya yolunu kullanarak trafik yoğunluğunun olduğu bölgeyi geçti. Araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ederek yoluna devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
