Eskişehir'de Soğuk Havaya Rağmen Gondol ve Tekneye Binmek İsteyen Vatandaşlar Kuyruğa Sebep Oldu

Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol ve tekneye binmek isteyen vatandaşlar kuyruğa sebep oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve rüzgara rağmen turistler, şehrin simgesi kabul edilen Porsuk Çayı'nda seyahat etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların teknelere ve gondollara yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Oluşan kuyrukları gören vatandaşların kuyruklara şaşırarak baktığı söylendi.

Turistlerin ilgisi nedeniyle aralıksız sefer yapmak zorunda kalan tekneler ve gondollar, şehre gelen yabancıların keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Günün tadını Porsuk Çayı'nda gezerek çıkaran turistler, cep telefonları ile Porsuk Çayı'nda fotoğraf çekip hatıra biriktirmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR