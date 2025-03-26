Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarına İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Beylikova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelindi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Bildirici ile birlikte başkan ve başkan yardımcıları katıldı. Gerçekleşen etkinlikte, sağlık çalışanlarının görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, Eskişehir'deki sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, buluşmanın dayanışma ve birlik ruhunu yansıttığını, çalışanların iletişimini güçlendirdiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR