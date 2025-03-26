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Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarına İftar Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarına İftar Programı Düzenlendi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, sağlık çalışanlarıyla beraber Beylikova Devlet Hastanesi'nde iftar programı gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve çalışanların görüşleri alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Beylikova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelindi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Bildirici ile birlikte başkan ve başkan yardımcıları katıldı. Gerçekleşen etkinlikte, sağlık çalışanlarının görüş ve önerileri alındı. Ayrıca, Eskişehir'deki sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, buluşmanın dayanışma ve birlik ruhunu yansıttığını, çalışanların iletişimini güçlendirdiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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