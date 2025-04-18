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Eskişehir'de Öğrenciler Adalet İçin Yürüdü

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eskişehir'de üniversite öğrencileri, tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için 'Adalet susarsa, gençlik konuşur' pankartıyla yürüyüş düzenledi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Ulus Anıtı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri "Adalet susarsa, gençlik konuşur" pankartı ile yürüyüş yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto yürüyüşleri Eskişehir'de devam ediyor. Ulus Anıtı'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını istedi. "Adalet susarsa, gençlik konuşur" pankartı ile yürüyen öğrenciler, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Direne direne kazanacağız", "ODTÜ'ye selam, direnişe devam" sloganları attı.

İsmet İnönü Caddesi, Adalar Porsuk Mevkii ve Kızılcıklı Caddesi'nde yürüyen gençlere, çevreden ve apartmanlardan vatandaşlar alkışlarla, bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak destek verdi.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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