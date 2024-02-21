Eskişehir'de Mest Talepleri Artıyor

Eskişehir'de havaların soğuması sonrası, abdest alan vatandaşların işini kolaylaştırdığı bilinen ve fiyatları 100 ila 200 lira arasında değişiklik gösteren meste talep arttı.

Kış mevsiminin etkilerinin hissedildiği Eskişehir'de vatandaşların mest talepleri arttı. Halk arasında 'mes' olarak da söylenen ve Arapça'da 'sıvazlama' anlamına gelen 'mesh' kelimesinin Türkçe'deki karşılığı olan mest ile abdest alırken ayakların yıkanmayarak sadece bu ayakkabının ıslak elle sıvazlanmasının yeterli sayıldığı biliniyor. Ayağı yıkama meşakkatinden değil, sünnete uymak ve soğuktan korunmak niyetiyle giyilen mestleri genel olarak yaşlılar tercih ederken fiyatları 100 ila 200 lira arasında değişiklik gösteriyor.

"Özellikle kış aylarında talepler yükseliyor"

Esnaf Ali Karakuş, "Mest hem kışın ayakların üşümesini önleyen hem de namaz kılanlar için abdest tutan deriden yapılan bir malzemedir. Bu Osmanlı İmparatorluğu zamanında bile olan bir gelenek. Vatandaşlar hala kullanıyorlar ve talepleri oluyor. Özellikle kış aylarında talepler yükseliyor. Yaşlı vatandaşların kullanımı daha yoğun. Kuryeler ayaklarının üşümemesi için alıyor. Abdest alırken üzerine meshedildiğinde o geçerli sayılıyor. Fiyatları malzemesine göre değişiyor. Deri olanlar 150, çorap gibi olanlar 175 lira" dedi. - ESKİŞEHİR