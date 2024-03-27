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Eskişehir'de Kırka Entegre Sağlık Merkezi 2024 Haziran ayında hizmete açılacak

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin 2024 Haziran ayının sonunda tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceğini müjdeledi.

Bildirici'nin verdiği bilgilere göre, ihale sürecinin başlangıcından itibaren titizlikle sürdürülen çalışmalar devam ediyor. 16 Mart 2023 tarihinde başlatılan ihale sürecinin ardından, 28 Nisan 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin inşaatı hala devam etmekte olup, şu an itibariyle inşaatın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Sunulacak hizmetlerden bahseden Bildirici, merkezde 3 aile hekiminin görev yapacağı 245 metrekarelik kapalı alan, vatandaşların mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde dahi ulaşabilecekleri 24 saat açık olan 325 metrekarelik acil birim, morg ve gasilhanenin bulunduğu 57 metrekarelik kapalı alan, acil sağlık hizmetlerinin sunulacağı 155 metrekarelik kapalı alanda 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, ambulanslar için özel olarak tasarlanmış kapalı garaj, 1 adet röntgen odası ve 1 adet laboratuvar bulunduğunu belirtti.

"Kaliteli sağlık hizmetleri sunmak adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz"

Ayrıca, mevcut bahçe ve duvarlarda yapılan tadilat ve düzenlemelerle merkezin çevresi de modern bir görünüme kavuşturulurken, Bildiric konuşmasının devamında, "Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak, Kırka Entegre Sağlık Merkezi'nin bölge halkına modern ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Yakın zamanda hizmete başlayacak olan merkezimiz, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahiptir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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