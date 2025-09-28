Eskişehir'de Kayıp Kuzu Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de bir vatandaş, tesadüfen bulduğu kayıp kuzuyu 2 gün evinde koruma altına alarak sağ salim bir şekilde sahibine teslim etti.

75. Yıl Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yaşayan Ahmet Gülcan, geçtiğimiz gün sürüden ayrılmış başıboş bir kuzu buldu. Çevrede kuzunun sahibini bulamayan Gülcan, kaybolan hayvanı evinde koruma altına alarak 75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu'ya bilgi verdi. Gülcan ve Muhtar Koyuncu'nun araştırmaları sonucunda, kuzunun Kanlıpınar köyünden Arif Arabacı'ya ait olduğu belirlendi. Gülcan'ın 2 gün boyunca misafir ettiği kuzu, sağ salim bir şekilde sahibine geri ulaştırıldı.

75. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu, bu duyarlı davranışından dolayı Ahmet Gülcan'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR