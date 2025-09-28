Haberler

Eskişehir'de Kayıp Kuzu Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de Kayıp Kuzu Bulundu, Sahibine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir vatandaş, kaybolan kuzuyu evinde 2 gün boyunca korumak için misafir etti ve sahibine ulaştırdı. Muhtar, duyarlı davranışından dolayı vatandaşa teşekkür etti.

Eskişehir'de bir vatandaş, tesadüfen bulduğu kayıp kuzuyu 2 gün evinde koruma altına alarak sağ salim bir şekilde sahibine teslim etti.

75. Yıl Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yaşayan Ahmet Gülcan, geçtiğimiz gün sürüden ayrılmış başıboş bir kuzu buldu. Çevrede kuzunun sahibini bulamayan Gülcan, kaybolan hayvanı evinde koruma altına alarak 75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu'ya bilgi verdi. Gülcan ve Muhtar Koyuncu'nun araştırmaları sonucunda, kuzunun Kanlıpınar köyünden Arif Arabacı'ya ait olduğu belirlendi. Gülcan'ın 2 gün boyunca misafir ettiği kuzu, sağ salim bir şekilde sahibine geri ulaştırıldı.

75. Yıl Mahallesi Muhtarı Ahmet Koyuncu, bu duyarlı davranışından dolayı Ahmet Gülcan'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Virgil van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama

Van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.