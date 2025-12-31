Bin 430 rakımlı köyde kar tatili yapan çocukların kızak keyfi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde taşımalı eğitime 1 günlüğüne ara verilmesinin ardından kırsal Lütfiye Mahallesi'nde okullarına gidemeyen öğrenciler karın tadını doyasıya çıkardı.

Eskişehir'in Mihalıççık İlçe Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebi ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklardan dolayı taşımalı eğitime bugün 1 günlük bir ara veriliğini duyurmuştu. Okullarına gitmeyip evlerinde kalan minik öğrenciler yağan karın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. İlçe merkezine 11 buçuk kilometre uzaklıkta olan ve Sündiken dağlarının eteğindeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı bin 430 rakımlı Lütfiye Mahallesi'nde çocuklar kartopu oynayarak keyifli zaman geçirdi. Kızakla köy yolarında kayan çocukların neşeli halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR