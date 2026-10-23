Eskişehir'de İl Milli Eğitim Komisyonu 2026-2027 önceliklerini değerlendirdi

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında; eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin öncelikler ve eğitim politikaları değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim politikaları, okul-aile iş birliği, okul dışı öğrenme ortamları, eğitim yatırımları, rehberlik hizmetleri, okul güvenliği ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi gündem maddeleri ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin geliştirilmesi ve il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı