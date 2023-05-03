Eskişehir'de 'depremzede çocuklar' yararına hazırlanan program ilgi gördü

Eskişehir Şehit Onur Yeşil Ortaokulu ve Hacı Feride Koruyucu İlkokulu iş birliği ile Eskişehir'deki 'depremzede çocuklar' yararına hazırlanan program ilgi gördü.

Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda düzenlenen söyleşi programında, depremzede Asya Koşal konuk oldu. Depremzede Asya Koşal, 1999 depremin de hem çocuklarını hem eşini ve üç gün göçük altında kaldıktan sonra, bir kol ve bacağını kaybetti. Depremzede Asya Koşal, yine de hayata pes etmedi ve hayata tutunmak için var gücü ile mücadele etti. Tek tığ, tek şiş ile, tek elle en güzel örgüler örerek yeniden umudu yakaladı. Olmayan uzuvlarına inat, en güzel örgüleri ördü ve depremzede Asya Koşal'ın hayatta kalma çabası, başarısı, azim öyküsü, düzenlenen söyleşiye konuk edildi.

Tek elle hayatı ören depremzede Asya Koşal; Eskişehir Şehit Onur Yeşil Ortaokulu öğretmeni Semra Baca, Ümit Baca ve Eskişehir Hacı Feride Koruyucu İlkokulu öğretmeni Mehmet Emin Demir ve ekip arkadaşlarının, depremzede çocuklar yararına düzenlenen söyleşi programa konuk oldu. Depremzede Asya Koşal, 1999 depreminde geçirdiği anları duygulu bir şekilde anlattı.

Program; akabinde üç farklı grubun konseri ile devam etti. Konserde müzisyenler: Mahmut Sırtıkara, Ebru Kapaklıkaya, Burak Çardak, Hazal Pakkan, Hamit Tas Eskişehir türkülerini söylediler ve katılımcılara hoş vakit geçirdiler. Eskişehir Sultandere mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği programa; 300'e yakın katılımcı eşlik etti. Söyleşi ve konserin birlikte tüm geliri, depremzede çocuklara bırakıldı.

Program sonunda; emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi. - ESKİŞEHİR